Clizia Incorvaia smentisce Scamarcio: “Tra noi non c’è mai stato niente? Ora dico davvero tutto”

Chi pensava che la versione riportata da Riccardo Scamarcio avrebbe scritto la parola fine alla soap tratta da una storia vera ‘Lui, lei, l’altro’, (ovvero Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio), si sbagliava. Perché a qualche ora dalle dichiarazioni attribuite all’attore pugliese dal settimanale Oggi arrivano puntuali quelle della modella che proprio non ci sta a passare per bugiarda.

“Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”, premette Clizia Incorvaia in un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre nei dettagli il rapporto tra lei e Riccardo Scamarcio, segnato da un bacio e nulla più. “Mai avrei pensato di trovarmi trascinata in chiacchiere di questo tenore”, ha esordito, pronta a raccontare tutto per difendersi dalle accuse di aver tradito il marito con il suo miglior amico e di aver inventato bugie: “Devo essere la Clizia guerriera che non può farsi vittima sacrificale del maschilismo di uomini che si danno man forte fra loro. Mi sento come Scarlett Johansson in Match Point, quando finisce ammazzata”.

Clizia Incorvaia: “Tra me e Scamarcio c’è stato solo un bacio”

Entrando nei dettagli l’ex moglie di Francesco Sarcina ha quindi ripercorso quanto successo tra lei e Scamarcio: “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”. Per evitare di rovinare l’amicizia fra Francesco e Riccardo, lei ha deciso di non raccontare l’episodio finché a febbraio ha voluto dare un’altra occasione al suo matrimonio, poi finito definitivamente con la confessione resa durante il viaggio di ritorno dalle vacanze di Pasqua trascorse in Puglia, anche da Scamarcio. “Francesco mi ha messa sotto torchio, mi ha fatto un interrogatorio e gliel’ho detto”, ha ammesso Clizia, ma il marito non ha creduto alla versione del bacio.

“Per amore di mio marito ho accolto i suoi amici e ho messo da parte i miei”

Clizia Incorvaia non vuole passare per bugiarda, intenzioanata a rovinare l’amicizia tra l’ex marito e Scamarcio. “Io, per amore di mio marito, ho accolto i suoi amici e ho messo da parte i miei, i compagni di laurea della Cattolica di Milano. Quando loro due si chiudevano nello studio, portavo amorevoli aperitivi. Quando è successo l’incidente, ho cercato di proteggere tutti”, ha detto la donna: "Il nodo è che io non volevo stare con un uomo machista e che lui non sopporta di essere stato lasciato, e che l’amico, gli dà manforte. È la solita, brutta, storia di gettare melma su una donna che non deve aver diritto di essere felice”.