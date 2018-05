GF, (ancora) tutti contro Aida: “La pessima figura della Spagna”

(Nel video le critiche mosse contro AIda Nizar dai concorrenti del Grande Fratello)

L’eliminazione dal Grande Fratello di Aida Nizar ha creato un vuoto importante nella Casa di Cinecittà che in queste ore i concorrenti del reality stanno colmando con i commenti tutt’altro che distesi nei suoi confronti..

Angelo, Simone Coccia e Lucia Bramieri si sono ritrovati sul divano a parlare della loro ex coinquilina, destinataria di critiche durissime per un carattere che è stato causa di dissidi e malumori e un “pericolo” per tutti i concorrenti.

“Dieci minuti o un quarto d’ora poteva essere anche piacevole una un po’ così, ma viverla era ingestibile. Ha detto sempre bugie e ha creato una rottura pesante isolando voi da noi” ha affermato Lucia Bramieri a cui ha fato eco Simone: “Era una manipolatrice, ha messo in contrasto tante persone. La pessima figura della Spagna”.

“E’ stata pericolosa la cosa. C’era il rischio di un’altra espulsione. Quando arrivi a certi livelli di tensione è un attimo che ti sfugga la situazione”, ha aggiunto ancora la Bramieri: “Magari tu sei più grande e hai più esperienze, ma un’altra persona che magari era più impulsiva sbroccava”.

I tre, poi, hanno passato in rassegna i gesti più discutibili compiuti da Aida nella Casa, come quel suo modo di mangiare giudicato irrispettoso: “Proprio maleducata, non ha dato certo un buon esempio per essere una donna di 42 anni”.

Insomma, per quanto eliminata, la spagnola continua ad essere al centro della vita dei concorrenti del reality che continuano a parlarne.