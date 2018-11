Corona VS Ilary Blasi, il video senza censura: “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni”

Fabrizio Corona è tornato a bomba sulla lite con Ilary Blasi andata in onda in diretta durante l’ormai nota puntata speciale del Grande Fratello Vip.

Lo ha fatto poco fa su Instagram, pubblicando un video inedito risalente a quella serata e registrato da una telecamera che non era quella ufficiale del programma. Nel filmato si sente ciò che i telespettatori non hanno ascoltato dopo che all’ex re dei paparazzi, entrato in casa per un confronto con Silvia Provvedi, è stato abbassato l’audio.

“Mai, Mai ,Mai...sopporterò nessuna censura!!!Sempre dirò e urlerò quello che penso!!!Questo Sabato a Verissimo finalmente la mia VERITÀ”, è il messaggio postato da Corona in calce al video apparso sulla sua pagina IG in cui si sentono pronunciare le seguenti parole:

“Dei potenti non me ne frega un ca**o, perché io non ho bisogno di niente e di nessuno, perché quello che ho vissuto io voi non lo avete vissuto, perché io quello che dico lo dico col cuore. Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì e pensi di essere migliore degli altri perché tu non sei neanche preparata e non sai quello che dici. Non puoi permetterti ti dire a una persona che ha fatto due anni di galera e non sai cos’è la galera, di fare una battuta”