Corona torna sulla lite con Ilary Blasi e rilancia: “Totti è d’accordo con me, lei ha sbagliato”

(Le scuse di Corona a Totti)

“Non ci prendere in giro, non ci dire bugie”: già dall’inizio dell’annunciatissima presenza di Fabrizio Corona nella puntata di Verissimo si è percepita una certa tensione tra l’intervistato e Silvia Toffanin, entrambi molto seri nell’affrontare l’argomento che dal confronto con Silvia Provvedi alla lite con Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip, ha monopolizzato tutto lo spazio.

“Stavolta non dire bugie”, ha esordito la conduttrice; “Non dico mai bugie”, ha risposto l’ex re dei paparazzi prima di affrontare la discussione che ha ancora sviscerato l’argomento ‘scuse a Silvia Provvedi’ (“Non volevo riconquistarla, solo chiederle scusa”) per poi finire sugli attriti con Ilary Blasi e sui fatti risalenti a 13 anni fa tirati in ballo durante l’ormai celebre (e triste) discussione.

Corona sul presunto tradimento di Totti: “Ho detto la verità”

“Io e Totti adesso siamo così, il tramite lo ha fatto Maurizio Costanzo. Per quello che è successo 13 anni fa prenditela con tuo marito”, ha detto ancora Corona riferendosi a Ilary Blasi rispetto al presunto tradimento di Totti quando la conduttrice era incinta del primo figlio, e del post di scuse scritto per il Capitano della Roma.

“Facevo un mestiere deprecabile, ma era il mio lavoro, se quelle due persone stavano nello stesso posto non è colpa mia. Ha voluto difendersi dal tradimento. Non è che ho assoldato le ragazze, secondo la sua teoria ho buttato una donna addosso a Totti, ma stiamo scherzando?! Quello che ha scritto nel libro (Totti, ndr) è falso, è gravissimo c’è un procedimento penale che dice questo”.

“Lui è d’accordo con me: lei ha sbagliato”

Lo sconcerto sul viso di Silvia Toffanin è arrivato quando Corona ha affermato che Francesco Totti sia stato d’accordo con lui rispetto a quanto accaduto durante la diretta del Gf Vip, motivo per cui gli ha scritto un post di scuse su Instagram.

“Lui è d’accordo con me, lei ha sbagliato, altrimenti quel post di scuse non l’avrei scritto”, ha affermato per spiegare perché non ha chiesto scusa anche a Ilary: “Io e Totti abbiamo degli amici in comune, io e lui questa storia l’abbiamo vissuta insieme. Se non avessi sentito determinate persone quel post non l’avrei mai scritto”.

“Questa è la tua verità”, ha chiosato Toffanin.