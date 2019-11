Pesanti insulti su Instagram, Costanza Caracciolo replica agli haters: "Qualcosa non va nel sistema"

Costanza Caracciolo ha deciso, come tanti altri vip, di iniziare a pubblicare gli insulti che riceve dagli haters sui social. Pur consapevole che la visibilità che le deriva dall'essere un personaggio noto, in tv e ora sui social, la espone al rischio di ricevere critiche, l'ex velina e presto mamma bis (lei e il marito Bobo Vieri sono in attesa del secondo figlio) non ci sta a finire sulla gogna del web, attaccata con violenza da persone spesso anonime.

Nelle Instagram Stories, Costanza Caracciolo ha condiviso lo screenshot di una serie i commenti di tale barbie_eristica, che le scriveva: "Ricevi insulti perché si ignorante e senza classe. Ce l'hai la quinta elementare?" e "Non voglio sparare sulla croce rossa. Ma la cultura non è solo titoli… è sensibilità. Io penso che questa tizia sia di un'ignoranza abissale. Sento che viene da un paesino e da un livello socioculturale infimo. Mi basta lo sguardo pe capire. Infatti chi sta con Vieri, che si esprime a gesti, come può essere erudita? Apre bocca e non esce un pensiero di senso compiuto. Penso che Instagram sia gestito da qualcuno poiché in realtà farebbe errori di grammatica". Poi un messaggio ancora più duro: "I lineamenti grezzi di Costy Caracciolo parlano da sé. Il punto è che per riconoscere l'ignoranza bisogna possedere classe, merce rara. Tu cafona che cerchi di insultare me per una semplice constatazione. Senza successo, of course".

Costanza Caracciolo replica agli haters su Instagram: "Anche basta"

Postando gli screenshot di questi messaggi (nei quali non mancano tra l'altro errori di battitura e accenti sbagliati) la showgirl scrive: "Denuncerò sempre".

