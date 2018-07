Costanza Caracciolo incinta di Bobo Vieri? L'ex velina furiosa sui social

Costanza Caracciolo perde la pazienza. Dopo i continui pettegolezzi sulla sua presunta gravidanza, l'ex velina risponde a tono a quanti criticano la sua forma fisica.

E' di un mese fa la notizia secondo cui Costanza sarebbe al quinto mese di dolce attesa. A lanciarla il settimanale Chi, che ha parlato di una femminuccia in arrivo per la bellissima 28enne e il compagno Bobo Vieri. Da allora, più volte i follower di Instagram l'hanno punzecchiata, e lei decide di rispondere. "Allora - scrive - il concetto non è sentirmi dire che ho le gambe gonfie, il concetto è che secondo me sta un po’ sfuggendo di mano la situazione nel senso che, cioè, calmatevi proprio". La fidanzata dell'ex bomber dell'Inter racconta inoltre i giudizi ricevuti nelle ultime ore: "Ieri ho messo un post: come sei alta, come sei bassa, come sei grassa, come sei magra, come sei bianca, come sei scura.... Come siete rompicoglioni! E se anche fosse? La risposta è una sola: sti caz*".