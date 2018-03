Craig Warwick in studio durante l’Isola: la ‘previsione’ azzeccata di Barbara d'Urso

Le condizioni di salute che avevano costretto Craig Warwick a declinare l’invito di Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live, sono chiaramente migliorate, visto che l’ex concorrente del reality era presente durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi.

“Cara Barbara, la dottoressa che mi ha visitato ieri ha riscontrato un peggioramento delle mie condizioni, e ha ordinato di ridurre drasticamente ogni forma di stress fisico e psichico. Mi dispiace di non poter accettare il tuo invito, ma sono certo che capirai” era stata la giustificazione del sensitivo recapitata alla conduttrice che l’aveva letta nel corso della puntata.

“Qui non viene, è peggiorato, vediamo se migliora martedì sera” aveva commentato ironicamente la padrona del salotto domenicale che aspettava proprio Warwick per chiarire delle situazioni mediante l’ormai famosa ‘macchina della verità’ riguardanti il ‘canna-gate’, le presunte frasi omofobe pronunciate da Franco Terlizzi contro di lui e sul caso dei due naufraghi sposati che avrebbero avuto un incontro ravvicinato in Honduras.

Magari Warwick dimostrerà la sua buona fede presenziando nella prossima di Domenica Live.