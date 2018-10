L'inaspettato attacco a Cristina Parodi: "Non sa più quante corna ha"

Matteo Salvini in persona era intervenuto per raffreddare le polemiche sulle dichiarazioni di Cristina Parodi, che nel corso della trasmissione di Rai Radio 2 “I Lunatici” aveva affermato che l’ascesa del vicepremier e ministro dell’Interno era dovuta “all’arrabbiatura della gente” ma anche “alla paura” e “all’ignoranza”.

Parole che avevano scaldato gli animi dei leghisti e non solo. Tra questi c’è un’assessore della giunta di Cascina (in provincia di Pisa), Sonia Avolio di Fratelli d’Italia, che in un breve video pubblicato sulla sua pagina Facebook si è rivolta direttamente alla conduttrice:

“Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami"

Insulti a Cristina Parodi, arriva anche il commento di Selvaggia Lucarelli

Sotto al video della Avolio sono comparsi anche decine di commenti negativi da parte degli utenti di Facebook. Una scrive: “Mi vergogno profondamente del fatto che una donna possa usare verso un’altra donna parole tanto becere e volgare. Ignorante è chi ignora, non conosce, ecco signora Lei ignora proprio cosa siano l’educazione e il rispetto”. “Che vergogna, che becerume”, chiosa un altro.

Il video è stato condiviso su Twitter anche da Selvaggia Lucarelli. “Sembra uno scherzo ma non lo è. Mi auguro abbia un buon avvocato”, è stato il commento della giornalista.

