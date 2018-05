D’Urso contro Corona: “Di lui non parlo, ha fatto del male a mio figlio”. Lui replica: “Coda di paglia”

(Nel video l'intervista a Nina Moric e le affermazioni di Barbara d'Urso sull'innominato Fabrizio Corona)

Barbara d’Urso ha avvisato subito che non lo avrebbe nominato e così ha fatto: nel corso dell’intervista a Nina Moric durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice non ha nominato mai Fabrizio Corona, ma il riferimento a lui è stato forte e chiaro al punto che lo stesso ex dei paparazzi le ha replicato su Instagram contestualmente alla diretta televisiva.

L’argomento che ha indotto a discutere di Corona è stato Carlos, il figlio che ha avuto insieme a Nina Moric. Di lei lo stesso Corona aveva parlato in maniera molto dura a ‘Verissimo’, sostenendo di essersi fatta strumentalizzare nel momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello.

Ritornando sull’argomento, la modella ha negato ogni addebito e ha chiesto di tacere per il bene di Carlos, ed è stato allora che Barbara d’Urso è intervenuta con toni molto fermi.

“Non amo parlare di questa persona, se non per motivi di cronaca. Non sono stata in carcere io.Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo. Sono talmente abituata alla cattiveria della gente piccola, volo alto, m faccio volare tutto addosso... Mi dispiace per te, rispetto il tuo dolore” ha affermato la d’Urso per poi aggiungere: “Voglio stare fuori dalla storia tua e di tuo figlio e del padre di tuo figlio. Se toccano un figlio a una mamma io uccido, scusate è una cosa forte. Quella persona io non la nomino perché ha fatto del male a mio figlio. Mio figlio non si tocca”.

Nessun riferimento sulla vicenda relativa al figlio di Barbara d'Urso a cui Fabrizio Corona avrebbe fatto del male, stando alle sue parole. Nel 2009 tra i due ci fu una brutta lite in diretta a "Pomeriggio Cinque" e da allora la conduttrice non era più tornata sull'argomento fino a quando nel 2015, Corona non scrisse una lettera dal carcere che allora fu letta proprio dalla conduttrice.

Fabrizio Corona replica su Instagram a Barbara d’Urso

La contro-replica di Corona non si è fatta attendere ed è arrivata su Instagram.

"Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di che cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte. Ps: hai fatto ore e ore sulla mia persona, sul mio caso e lo hai fatto senza sapere nulla. Studia. Prendi in mano un oggetto che si chiama codice pensale. Sai cos'è? Studia! Dimenticavo: il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare", ha scritto l’ex re dei paparazzi.