Deianira Marzano rilancia: "Quella sera Gollini andò via con una bruna e c'erano anche altri vip"

L'affaire Gollini-Provvedi si ingrossa. La replica social del portiere dell'Atalanta, accusato di essersi concesso una serata sbarazzina in compagnia di un'altra ragazza mentre la sua Giulia è nella Casa del Grande Fratello Vip, non è bastata a far calare il sipario sulla vicenda. A rincarare la dose ci ha pensato Daianira Marzano, la blogger che giorni fa ha lanciato la bomba nelle sue Instagram Stories.

"Riconfermo tutto ciò che ho detto - ha spiegato in un videomessaggio inviato a Pomeriggio Cinque, dove presto sarà ospite per approfondire la questione - Quella sera all'Hollywood ho visto Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi, fare lo stupidini a destra e a manca con un tavolo di ragazze. A un certo punto si è allontanato con una bruna ed è andato via. Ovvio che non sono nel letto di questo qua, ma posso dire ciò che ho visto".

Non solo Daianira ribadisce le accuse, ma aggiunge ulteriori dettagli su quella serata: "Dopo aver dichiarato questa cosa ho ricevuto tante chiamate di persone vicino a questo calciatore che mi chiedevano di ritirare tutto e questa cosa mi ha insospettito ancora di più. Per non parlare dei messaggi che mi sono arrivati di ragazze a me sconosciute, che non erano fake, e che confermano ciò che io ho detto e cioè che questo qua è consono fare lo stupidino alle serate". Poi la ciliegina sulla torta: "Barbara ti ringrazio e sono felice di venire da te a dire la verità e aggiungerò altri particolari, cioè che alla serata c'erano anche altri vip presenti di cui io per adesso non faccio i nomi".