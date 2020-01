Diana Del Bufalo, dopo la storia con Paolo Ruffini ritrova il sorriso. Nuovo amore in vista?

Appare più serena la bella Diana Del Bufalo, ex compagna del comico toscano Paolo Ruffini con cui ha avuto una storia d'amore durata 4 anni. C’è chi già ipotizza già un nuovo amore con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ex gieffina e concorrente di numerosi reality, nonché opinionista di Uomini e Donn, con cui avrebbe trascorso il Capodanno.

Diana De Bufalo in vacanza con il suo amico Cristiano Caccamo

Non si sa se le voci che circolano sul loro flirt siano vere o meno, di sicuro accanto all’ex concorrente di Amici e volto della fiction che 'Dio ci Aiuti', troviamo spesso il suo amico ed attore Cristiano Caccano, con cui ha recitato nella serie Rai accanto ad Elena Sofia Ricci. Nelle Stories di Instagram, pubblicate in questo fine settimana, i due hanno mostrato le immagini mentre sono in partenza per le Maldive insieme ad altri amici. Da tempo i follower sono convinti che fra i due attori ci sia qualcosa di tenero, ma entrambi hanno sempre precisato che si tratta solo di amicizia.

Dopo il dolore torna il sorriso

Nuova fiamma o meno Diana sembra finalmente aver ritrovato il sorriso dopo aver affrontato un periodo particolarmente difficile. Ecco infatti le parole scritte sul suo account Instagram a novembre: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.