Giulia De Lellis e Diletta Leotta, maretta per colpa di Andrea Iannone

Nessuno tocchi Andrea Iannone! Legato da cinque mesi a Giulia De Lellis, il campione di motociclismo è sorvegliato a vista dalla fidanzata, che è attenta anche ai 'like' lasciati dal compagno sul profilo delle altre ragazze. Lo dimostra l'ultimo 'screzio' nato con la conduttrice Diletta Leotta, 'colpevole' di aver ricevuto un apprezzamento virtuale da parte di Iannone.

“La crisi con il pugile Daniele Scardina dura da un po’, anche se i due potrebbero rivedersi presto” scrive il settimanale Chi a proposito della vita sentimentale di Leotta che, tra l’altro, “ha scelto di raccontarsi in un libro sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis”. Ma tra le due la 'rivalità' non sarebbe finita qui: “Tra le due non corre buon sangue per via di un ‘like’ che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. Like non gradito”.

Ma Giulietta può dormire sonni tranquilli. A cinque mesi dall'ufficializzazione della loro storia, Andrea, ex di Belen Rodriguex, è sempre più innamorato di lei. Lo dimostra l'ultimo viaggio a Singapore organizzato in queste settimane. E come raccontano le romantiche dediche che lui le indirizza sui social: "Quanto sei bella Giulia, sei un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto tuo, un mondo bellissimo ... I love you", ha scritto a corredo di uno scatto in cui i due si baciano.