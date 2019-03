"Senza ritocchi più tempo per arrivare al successo": la Leotta bacchettata dalla collega famosa

Ormai abituata alle critiche, Diletta Leotta incassa anche le ultime frecciatine di Paola Ferrari. La giornalista sportiva Rai non si è risparmiata sulla collega "junior". "Non ho niente da dire su Diletta Leotta, è una bellissima ragazza e anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età" ha dichiarato in un'intervista al settimanale Oggi, ma poi qualche precisazione l'ha fatta: "Ho sempre pensato però che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato b".

Insomma, la ramanzina alla fine è arrivata. Non solo, per concludere la Ferrari ha emesso la sua sentenza: "Forse senza i ritocchini ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo". Nessuna replica, almeno per ora, da parte della diretta interessata, ma sui social c'è chi la difende a spada tratta.