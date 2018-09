Domenica Live, furiosa lite tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella: vola una parolaccia in diretta

Fuoco e fiamme a "Domenica Live" fra Lorenzo Crespi e Karina Cascella. I due hanno acceso un infuocato battibecco che nemmeno Barbara d'Urso, tra una strigliata e l'altra, è riuscita a placare.

Quando sembrava tutto finito, il fuorionda di Crespi in collegamento con lo studio: "Ma vai a cag***". Apriti cielo. La furia Karina non si dava pace, mentre l'attore incalzava: "Sei una nullità. Non ho mai sopportato l'inutilità nello spettacolo. Tu non capisci nulla di canto, di recitazione, di niente, e metti bocca su tutto".

Una bagarre in cui non è mancato proprio nulla, nemmeno la frecciatina alla "mentore" di Karina: "Stai in mezzo al pubblico della De Filippi - ha tuonato Crespi - Stai bene lì, meriti quello". "Non ti permettere di parlare di Maria De Filippi" ha inveito la Cascella, spalleggiata da una stizzita padrona di casa: "Lorenzo no, ti prego. Non c'entra niente la De Filippi, che io stimo".