Karina Cascella al vetriolo: "Monica, hai fatto una figura di m***a"

Un pomeriggio più movimentato del solito quello di domenica 18 marzo negli studi di Canale 5. Un lite al vetriolo è andata in onda tra l'opinionista Karina Cascella e la giornalista Monica Setta in collegamento esterno durante la trasmissione di Barbara D'Urso. Ed è proprio in questa circostanza che in uno dei salotti più amati dal pubblico italiano è andato in onda uno "spettacolo poco piacevole".

"Monica hai fatto una figura di m***a"

Tra Cascella e Setta si sono accesi i toni e l'opinionista ha tuonato: "Monica hai fatto una figura di m***a". Il motivo della lite tra le due è da ricercare nella difesa che la Setta ha riservato a Craig Warwick in una querelle con Cecilia Capriotti. Il sensitivo, ex naufrago, ha fatto intendere che in Honduras la show girl e Amaurys Perez sono stati molto vicini. Karina a questo punto ha attaccato Monica.