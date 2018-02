Domenica Live, scoppia la lite tra Nadia Rinaldi e Eva Henger: caos in diretta

Lite in diretta a 'Domenica Live' tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Oggetto del contendere il cosiddetto 'Canna-gate'. Mentre infatti Nadia sostiene che Eva abbia visto Francesco Monte fumare marijuana sull'Isola dei Famosi - e le chiede quindi di confermare la sua tesi - Nadia nega fino in fondo.

Nadia Rinaldi sul Canna-gate: "La mia famiglia massacrata"

La Rinaldi aveva già smentito quanto affermato da Eva in occasione di un'intervista a 'Striscia la Notizia': "Non credo che Eva sia disposta ad inventare falsità pur di avere popolarità, ma io non ho visto niente", aveva spiegato, facendo propria la stessa posizione di un'altra ex naufraga, Chiara Nasti. E nello studio di Barbara d'Urso ribadisce quanto già dichiarato: "Te lo giuro sui miei figli che non ho visto quello che affermi di aver visto tu. Io non ti conosco come una persona bugiarda, ma non posso sostenerti in questa accusa contro Monte, io e la mia famiglia siamo già stati massacrati a causa delle accure inerenti la droga".

"Ho già pagato vent'anni fa"

Nadia fa poi riferimento al suo passato e spiega di non voler più essere associata a tematiche di questo tipo: "Non voglio essere associata ad un problema di droga. Ho gia pagato vent'anni fa. E' un inferno che ho pagato di prima persona. C'ho messo vent'anni a ricostruire la mia carriera".

Ma Eva è implacabile: "Tu sei debole su questo argomento e non ne vuoi parlare, lo capisco", conclude, dimostrando di non essere per niente convinta della versione dei fatti dell'attrice.