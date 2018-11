Domenica Live, scontro tra Maria Monsè e la Marchesa. Signoretti: “Non ti perdonerò mai"

(Il faccia a faccia tra Maria Monsè e la Marchesa D'Aragona a Domenica Live)

Maria Monsè e Daniela Del Secco si sono ritrovate nel salotto di Domenica Live per un confronto-scontro che ha acuito l’antipatia reciproca già manifestata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il motivo dell’astio è la presunta intrusione della showgirl insieme alla figlia Perla Maria ad una festa romana a cui madre e figlia sono arrivate insieme alla Marchesa a bordo di una carrozza.

“Ho insegnato a mia figlia a non dire bugie. Il tempo dimostrerà chi ha ragione e chi racconta bugie. Non si attaccano così le amiche visto che ci conoscevamo già da tanto tempo”, ha affermato Monsé che ha portato le prove della loro amicizia, iniziata nel lontano 2012.

“Io voglio bene a Perla. Io non parlo con il vuoto. Sta raccontando tutte queste sciocchezze perché non la fila nessuno. In casa ha litigato con tutti. Sono stanca a regalare pubblicità alle nullità”, la replica della Marchesa.

Signoretti contro la Marchesa: “Mi hai mentito”

La Marchesa d’Aragona, sul cui titolo nobiliare pende più di un dubbio, è stata attaccata nuovamente anche da Riccardo Signoretti che per primo insinuò le bugie raccontate sul suo sangue blu: “Hai mentito a me e ai miei lettori, per questo non ti perdonerò mai”, ha tuonato il direttore del settimanale Nuovo.