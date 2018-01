Elena Santarelli attaccata dai follower: "Sei una cattiva madre". La replica sui social

Elena Santarelli sta vivendo un periodo particolarmente difficile, alle prese com’è con il dramma più inaccettabile per una madre, ovvero la scoperta della malattia del proprio figlio.

La showgirl aveva raccontato il suo momento difficile poco prima di Natale: “Una diagnosi che nessuno vorrebbe mai sentire” aveva raccontato sui social a proposito del suo piccolo Giacomo, 7 anni, avuto dal giocatore Bernardo Corradi.

Subito sui social sono scattate dimostrazioni di affetto e solidarietà, ma è bastato che la Santarelli comparisse tra gli ospiti del programma di rai Due ‘Stasera tutto è possibile’ perché le opinioni nei suoi confronti diventassero critiche feroci.

Molti utenti, infatti, non hanno visto di buon occhio la sua apparizione televisiva in un momento così delicato per il figlio e non le hanno risparmiato l’accusa di essere una cattiva madre.

Elena Santarelli si difende dalle critiche: “Vergognatevi”

La showgirl non è rimasta a leggere le critiche senza reagire e ha voluto difendersi dalle critiche attraverso una Instagram Story.

“Non sono in diretta, è una puntata registrata” - ha replicato - “Vi dovete vergognare a scrivere ‘invece di pensare a tuo figlio vai a lavorare’. Anche se fossi andata in diretta nessuno ha il diritto di puntare il dito e sparare cattiverie, ho conosciuto mamme in ospedale che andavano a lavorare e poi tornavano dai figli. Quindi cattive anche loro?. Che tristezza leggere alcuni commenti”.

In molti hanno condiviso le sue affermazioni e preso le distanze da affermazioni così forti: “Non lasciare che la cattiveria delle persone ti avveleni la giornata. Combatti per Giacomo. Le mamme sono tutte con te” ha scritto qualcuno dimostrandole ancora una volta affetto e vicinanza.