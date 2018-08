Elena Santarelli infastidita da una follower: "Sono stanca di chi punta il dito e giudica senza sapere"

Elena Santarelli, critiche dopo la foto in montagna

Zaino in spalla, scarpe da arrampicata, un sorriso non proprio spensierato, ma che esprime tanta voglia di combattere. Le ultime foto di Elena Santarelli la ritraggono in montagna, su un’alta vetta, forse per riprendere un po’ di fiato, dopo un’annata davvero dura.

Lo scatto, però, ha generato una polemica inaspettata, in seguito ad un commento un po' fuori luogo. “Spero che il bambino non lo hai portato lassù”, ha scritto un utente vedendo il post della Santarelli. E lei, che è sempre molto controllata, non ci ha visto più. Stanca di chi giudica senza conoscere la sua situazione, Elena Santarelli ha risposto a tono sui social:

"E sentiamo quali sarebbero le controindicazioni? Spero tu sia laureata in oncologia e soprattutto in tumori cerebrali...perché sono stanca di tutti questi professori e professoresse che girano su Instagram, che puntano il dito senza sapere, che giudicano gli altri e non giudicano se stessi".

Elena Santarelli, parole dure sui social

La Santarelli, fortemente risentita da quel commento poco chiaro ha proseguito:

"Io non sono laureata, ma ti assicuro che potrei fare un libro su come va affrontata questa esperienza, sulle cose da dire, da fare e da non fare...cose imparate sul campo e anche con tanta fretta...la prima cosa da fare è fare finta che non ci sia nessun problema da risolvere in casa...dai retta ad una mamma di 37 anni che la sa lunga".

Immediata la reazione di tantissimi fan che sono intervenuti in difesa della showgirl dicendole di non fare caso a quelle parole, di non perdere tempo neanche a rispondere. Poi, a smorzare i toni è stata la stessa Elena, in risposta ad uno dei tanti fan:

“Da quasi fastidio quando ti vedono sorridere o fare finta che vada tutto bene…io sono una positiva di natura e preferisco giocarmi la carta del sorriso e dell’apparenza felice, poi quel che abbiamo dentro lo sappiamo in pochi, ma le amiche vere ci sono e lo sanno”, riportando la serenità che l'ha sempre contraddistinta in tutti questi mesi.