Elena Santarelli risponde agli haters che la accusano di essere troppo magra: "Avete rotto"

Bellissima e finalmente sorridente, Elena Santarelli ha condiviso con i suoi follower su Instagram una serie di scatti che la mostrano felice in vacanza alla Maldive, dopo il dolore e la paura per la malattia del figlio Giacomo.

Tra i molti messaggi di apprezzamenti e di auguri per il nuovo anno, nei commenti ai post sono comparse anche diverse critiche proprio al fisico statuario di Santarelli, definita eccessivamente magra e poco "sana". Già in passato la showgirl aveva ricevuto critiche simili ed è stata costretta più volte a intervenire in merito alla questione, rassicurando sia i detrattori sia chi si preoccupava per lei di non aver alcuna patologia né disfunzione ma di essere di costituzione filiforme fin dall'adolescenza e di aver comunque patito un grave stress emotivo durante i mesi della malattia del figlio.

Elena Santarelli ancora criticata dagli haters: "Troppo magra". La replica

Ma le critiche sono continuate e dopo gli ultimi messaggi Elena Santarelli ha deciso di replicare ancora una volta, con maggiore veemenza. "Ma avete rotto le palle ..ma cosa ne sai te del mio peso ..cosa ne sai di cosa mangio ???cosa ? Nulla ..dateve pace ..sono così :-)", è una delle risposte della Santarelli a uno dei tanti commenti ricevuti.

La showgirl ha risposto a più di un commento, lasciando trasparire irritazione per l'indelicatezza e la gratuità delle accuse degli haters. "Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo. Non lo puoi sapere tu come il resto della popolazione... Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia’. Scusa, ma non lo accetto proprio".

Nella sua battaglia contro gli haters la Santarelli può contare però su un gran numero di follower che la sostengono.