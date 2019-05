Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: "Accuse infondate, sono io la vittima"

Se da un lato ha tolto ogni dubbio sull’inesistenza di Mark Caltagirone, la confessione fiume resa da Pamela Prati a ‘Verissimo’ ha lasciato molti dubbi sui responsabili della messinscena che da settimane tiene banco nelle cronache mediatiche. La showgirl si è detta plagiata dalle sue ex agenti e, in particolare, ad Eliana Michelazzo ha rivolto le sue accuse per non averla messa in guardia su quello che ha creduto essere il promesso sposo, affermazioni a cui adesso ha replicato la diretta interessata.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: “Accuse totalmente infondate”

“Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio” – ha commentato Eliana Michelazzo, in un'intervista ad Adnkronos, in riferimento alle nozze mai avvenute con Caltagirone – “Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione".

"Io ho giurato di averlo visto perché lo avevo visto in un video ma poi piano piano mi sono resa conto che le cose non tornavano e l’ho detto pubblicamente mettendoci la faccia”, ha argomentato l’ormai ex agente della Prati: “Sono stata vicina a Pamela anche perché avevo visto anche un bambino, sembrava una donna innamorata. Quando ho visto che era giù, la facevo distrarre, l'ho anche portata al mare".

Eliana Michelazzo: “Illazioni gravissime"

"Mi sono limitata a questo. La Prati in tutta questa vicenda era molto complice con Pamela Perricciolo”, ha proseguito Eliana Michelazzo a proposito del rapporto tra la showgirl e la sua ex amica e collega, per poi commentare la fragilità del suo attuale stato psicologico.

“Io ogni giorno vengo definita 'manipolatrice', 'truffatrice'; si sta anche disquisendo del mio orientamento sessuale, dicendo cose non vere peraltro, senza alcun rispetto per la mia dignità di donna”, il suo commento: “Posso dire che al momento non risultano procedimenti penali nei miei confronti: si tratta quindi di illazioni gravissime che stanno finendo di distruggermi umanamente e professionalmente. Mi sembra di essere finita in un incubo in cui sono io la vera e unica vittima".

"Mi sento fragile anche psicologicamente e ho paura. Sto iniziando a capire di aver vissuto per 10 anni una vita che non era la mia e probabilmente mi sono fidata delle persone sbagliate”, ha concluso riferendosi alla propria storia sentimentale con tale Simone Coppi, anche lui mai esistito: “Per questi motivi, anche per comprendere meglio i contorni di questa complessa vicenda, mi sono rivolta all’avvocato Daniele Bocciolini per tutelare i miei diritti in tutte le sedi opportune”.