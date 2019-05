Eliana Michelazzo in cura da Meluzzi: “Credo di avere uno sdoppiamento mentale”

In attesa di scoprire cosa avrà da dichiarare la mamma del bambino spacciato per il figlio di Pamela Prati nella puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ in onda questa sera, nuove dichiarazioni arrivano da Eliana Michelazzo che, al settimanale Chi, ha rivelato nuovi dettagli alla luce delle versioni di Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

La ex agente della showgirl ha ribadito il momento di difficoltà psicologica che sta attraversando a causa di tutta questa assurda e intricatissima storia, nata dal matrimonio mai celebrato di Pamela Prati con Mark Caltagirone e finita con lo svelare l’inesistenza di vari personaggi, tra cui Simone Coppi che lei stessa, per dieci anni, ha creduto essere il suo compagno. La Michelazzo ha quindi scelto di rivolgersi al noto psichiatra Alessandro Meluzzi, spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso, per sottoporsi a una cura: “Credo di avere uno sdoppiamento mentale perché la sera mi manca il messaggio di Simone Coppi, la sua buonanotte”, ha rivelato a Chi.

Eliana Michelazzo: “Ho perso soldi, non ho guadagnato un euro”

Eliana Michelazzo ha precisato di non aver guadagnato nulla da questa storia, anzi, di averci rimesso dei soldi. “Non ho guadagnato un euro. Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia. Ho rinunciato ai soldi di Verissimo e di Live-Non è la d’Urso, ci ho rimesso le spese”, ha chiarito Eliana per poi spiegare le condizioni disastrose in cui versa adesso la Aicos Management: “Sono affondata, sono andati tutti via dalla mia agenzia, c’erano 20 persone e sono rimaste in due. Gli sponsor si sono ritirati quando hanno sentito parlare di truffa. Ho perso 100 mila euro e c’è chi ancora mi vuole devastare”.

“Pamela Prati non è stata sincera”

Oggi Eliana Michelazzo ha tagliato i ponti con Pamela Prati che a Verissimo le ha rivolto importanti accuse (“La Prati non è stata sincera, non doveva mettermi sullo stesso piano della Perricciolo perché io l’ho sempre protetta, non le ho mai impedito nulla. Al massimo era l’altra Pamela che le impediva di fare delle cose e lei si lamentava”) e con la ex socia Pamela Perricciolo (detta anche ‘Donna Pamela’) con cui condivideva anche lo stesso appartamento. “L’ho mandata via, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e regali che avevo messo via per Simone Coppi”, ha affermato Eliana che ha sporto denuncia anche contro chi “ha fatto gossip su di noi,chi ha scritto falsità per distruggermi”.