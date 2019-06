Eliana Michelazzo, lo sfogo nella notte contro Donna Pamela: "Hai minacciato di morire con le gocce"

Non accenna a placarsi la bagarre tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex agenti di Pamela Prati, per anni molto amiche, sono in rotta e da settimane continuano ad accusarsi a vicenda per la storia dei fidanzati fantasma. Secondo Eliana, Simone Coppi - personaggio di pura fantasia con cui ha avuto una relazione di 10 anni - è farina del sacco di Donna Pamela, che a sua volta coinvolge l'ex socia. Secondo la Perricciolo, infatti, la Michelazzo è sempre stata consapevole e complice di tutto, così come Pamela Prati.

Ogni copertina e solotto televisivo è buono per Eliana, che continua a puntare il dito contro Pamela, ma l'ultimo pesante sfogo arriva su Instagram nel cuore della notte: "Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone - ha scritto in una storia - I regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola, senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all'università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te".

Poco dopo un altro affondo: "Hai minacciato tante volte di morire con le gocce, mettendomi terrore... Dicendo che non uscivi più di casa... Pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere... a breve lo pubblico". Alla prossima puntata...