Elisa Isoardi in costume, pioggia di critiche per i "chili di troppo"

Al mare con una cara amica, Elisa Isoardi si gode le meritate vacanze dopo una stagione al timone de 'La Prova del Cuoco'. Un anno faticoso in cui, oltre alla rottura con Matteo Salvini, ha dovuto lavorare sodo per cucirsi addosso il cooking show rimasto orfano, dopo tante edizioni, di Antonella Clerici. I risultati alla fine sono arrivati, insieme a "qualche chilo di troppo" come le fanno notare in molti su Instagram sotto la sua foto in costume da bagno.

Niente bikini per la conduttrice, ma un look decisamente più austero che però scatena lo stesso le malelingue. In tanti scrivono che è ingrassata, alcuni lasciandosi sfuggire commenti pesanti, ma c'è anche più di qualcuno (per fortuna) che apprezza la genuinità dello scatto.

"Finalmente una donna normale, come noi. Senza filtri e genuina" fa notare una follower. Il like è d'obbligo.