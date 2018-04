Elisa Isoardi e la serata "da leoni" della compagna di Matteo Salvini: cosa ha fatto?

Ha fatto il giro del web la foto di Elisa Isoardi intenta a stirare una camicia bianca di venerdì sera. Lo scatto, postato dalla stessa compagna del possibile nuovo premier del governo italiano Matteo Salvini, la ritrae in pantaloncini e canotta neri e con i capelli raccolti per metà. E' la Isoardi non nasconde la sua ironia: "Un venerdì sera da leoni".

I follower si dividono tra i favorevoli e i critici

Ma il popolo del web, si sa, non perdona mai e neanche questa volta. Sono in tanti infatti a commentare la foto che Elisa Isoardi ha postato sul suo profilo Instagram. Tra i follower c'è chi si chiede se davvero sia una foto attendibile o se si sia trattato semplicemente di una messa in scena perché dopo tutto, chiunque stira con un fotografo alle calcagna.