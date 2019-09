Elisabetta Canalis sulla lite con Maddalena Corvaglia: “Argomento delicato”

Nata sul bancone di Striscia la Notizia, l’amicizia tra le ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è sempre stata annoverata come uno dei rapporti più autentici tra personaggi del mondo dello spettacolo, proseguiti anche dopo un’esperienza televisiva che ha regalato entrambe grande popolarità.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembra essere cambiato e le voci su una presunta lite che avrebbe allontanato l’una dall’altra si sono avvicendate senza però mai trovare conferma. A riguardo, un rilevante dettaglio che avvalora il raffreddamento del rapporto tra la 39enne pugliese e la 40enne sarda è arrivato dalle dichiarazioni che quest’ultima ha rilasciato in un’intervista al settimanale Chi: la questione del rapporto con la ex collega, con cui aveva aperto una palestra a Los Angeles, è stata definita “delicata” e un secco no comment ha troncato sul nascere l’argomento.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Le dichiarazioni

“La palestra Sky View La? L’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”, ha dichiarato Elisabetta Canalis al settimanale Chi. Inevitabile, allora, la domanda della giornalista Carola Uber su Maddalena Corvaglia, socia di quell’attività e da qualche tempo scomparsa dalla sua cerchia di follower: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”, il commento della ex velina che così ha troncato l’argomento senza lasciar trapelare alcun dettaglio sui motivi che avrebbero causato l’allontanamento.

Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Maddalena Corvaglia, sempre riservatissima sulla faccenda. Se l’osservazione data da Elisabetta Canalis sarà motivo per aprirsi sul tema sarà il tempo a dirlo.