Elodie racconta la lite con Marco Masini a Sanremo: “Mi ha fatto body-shaming”

Solo adesso, a distanza di due settimane dal Festival di Sanremo, si viene a conoscenza della lite tra Elodie e Marco Masini, nata nel corso della kermesse a cui i due cantanti hanno partecipato da concorrenti.

A raccontarla è stata l’interprete del brano ‘Andromeda’ nel corso del programma radiofonico ‘Radio 2 Social Club’, spiegando i motivi del battibecco nato già durante la reunion per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni di tutti i cantanti del Festival e proseguita anche dietro le quinte del teatro Ariston poco prima della sua esibizione. Motivo del diverbio è stata l’insistenza con cui Marco Masini ha consigliato alla cantante di mangiare e puntato l’attenzione sulla sua magrezza fisica.

Elodie e la lite con Marco Masini: “Mi ha fatto body-shaming”

“E’ vero, ho litigato con Masini, mi ha fatto body shaming”, ha affermato tra il serio e il faceto Elodie confermando le voci che circolavano a riguardo: “Lui è un bravissimo uomo, ma io mi sono stancata di dovermi difendere da chi mi dice ‘Mangia!’”

“Se una donna ha preso tre, quattro chili non vai lì a dirle ‘magna de meno’. Se una donna perde due chili… Io sono iperattiva, mi vedi leggermente magra e mi dici ‘Eh però devi mangiare’, come se avessi un problema alimentare… Non è da stron*o? Io sono già complessata per la mia magrezza” ha proseguito la cantante: “Lo ha detto quando ci siamo incontrati per la cover di Sorrisi e Canzoni, lo ha ripetuto dietro le quinte del teatro Ariston e io dovevo ancora esibirmi… E’ un po’ maleducato. Io sono ancora arrabbiata con Marco Masini”.

Si attendono ora le scuse ufficiali del cantante, già invitato dalla trasmissione radiofonica che pensa a una riappacificazione nel perfetto stile ‘DeFilippiano’ stile ‘C’è posta per te’.

(Di seguito il racconto di Elodie nel programma radiofonico ‘Radio 2 Social Club’)