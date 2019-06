Emis Killa ancora senza freni su Twitter: “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle”

Ancora un tweet di Emis Killa che fa polemica. L’ultimo messaggio del rapper è riuscito nell’intento di far arrabbiare in molti condividendo questa frase: “Ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”.

Immediate le reazioni, da parte di donne ma non solo. Tutti sono concordi nel sottolineare l’uscita infelice del rapper – voluta o meno, sembra avere poca importanza – e nel criticare l’ennesima frase sessista da parte di Emis Killa, non nuovo a commenti del genere.

Emis Killa e la nuova polemica su Twitter

A un utente che commentava: “E per l’uomo, il detto ‘l’uomo deve sempre puzzare’ ha la stessa valenza di ‘donna baffuta sempre piaciuta’. E la chiudo lì”, il rapper ha poi replicato: “Fesserie. Uomini puzzoni fate schifo ai porci. Donne baffute non parliamone nemmeno. Dio benedica la nivea”.

La discussione si è fatta sempre più intensa, con i più a ribadire il fatto che le donne non sono esseri angelicati ma persone in carne, ossa, ghiandole sudoripare e persino peli. Emis Killa ha continuato a rispondere a chi lo attacca, poi su Instagram ha provato a spiegare il senso dei suoi tweet, volutamente “provocatori”, difendendosi dalle critiche che secondo lui verrebbero da parte di “un gruppo di femministe”. Il rapper comunque non arretra: il suo messaggio, ribadisce, vale sia per gli uomini che per le donne: “A me la gente che non si lava fa schifo, e questo vale per tutti. Se vi indignate significa che puzzate”.