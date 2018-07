Emma, botta e risposta con un fan: “Leggere certe cazz**e mi mette amarezza”

Emma Marrone ha un rapporto molto stretto con i fan che incontra nella vita ‘reale’ come in quella virtuale sui social, fatta di commenti, complimenti ma anche, a volte, critiche pungenti.

Dopo aver lanciato un messaggio relativo all’importanza di accettarsi fisicamente per come si è, la cantante salentina è tornata al centro della discussione per essere stata chiamata in ballo da un ammiratore che non ha gradito il comportamento che lei avrebbe tenuto mentre provava a scattare un selfie.

Il ragazzo ha raccontato che dopo averla incontrata in un ristorante e attesa dopo il pasto, Emma si sarebbe dimostrata scostante nei suoi confronti.

“Tu non rispondi e fai una faccia come se ti avessi chiesto di farmi un bonifico bancario (…) Metto delicatamente la mano sulla spalla come fanno tutte le persone quando si fanno le foto e tu ti sposti schifata e dici di non toccarti”, ha scritto il ragazzo in un lungo post a corredo della foto che, alla fine, è venuto sfocato e mosso.

Emma: “Leggere certe caz**te mi mette tanta amarezza”

Lo sfogo del suo fan non è proprio andato giù a Emma che, per nulla intenzionata a sorvolare su un racconto così negativo, ha risposto con due Instargam Stories che hanno spiegato la sua versione ed espresso tutta la sua amarezza.

“Leggere certe cazzate mi mette tanta amarezza. Sono una persona prima di tutto e quando si esagera non posso stare zitta. Ormai il giochetto è scrivere merda sulle persone per attirare attenzione. Non ci sto mi dispiace. E lo testimoniano le innumerevoli foto con chiunque in qualsiasi situazione e condizione. Se poi non basta mai allora non è un problema mio. A 34 anni so bene chi sono e che educazione ho ricevuto. Mi dispiace ma non me lo merito”, ha scritto la cantante che in seguito ha pubblicato un collage con tutti i selfie fatti con il giovane fan per dimostrare che nei suoi confronti (così com’è è sua abitudine) non c’è mai stata nessuna ritrosia.

La risposta del ragazzo

In seguito alle parole di Emma, il ragazzo è tornato sulla questione ribadendo la sua versione: “Sei umana e puoi sbagliare, riconoscerlo a volte non farebbe male”, ha scritto ancora il giovane nonostante le foto pubblicate da Emma nel suo collage dimostrino che, in effetti, è sempre stata gentile e disponibile nei suo confronti.