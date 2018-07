La cucina è sporca? Emma Marrone perde la pazienza: "Veramente non vi si regge"

Emma Marrone in versione "casalinga" non è piaciuta ai fan. Qualche ora fa, infatti, una foto del piano cottura pubblicata dalla cantante salentina ha attirato le critiche dei follower. Il motivo? La pulizia giudicata non impeccabile. E la diretta interessata ha risposto a tono.

Tutto è cominciato nella giornata di ieri. In mattinata, infatti, Emma ha condiviso lo scatto di una moka sul gas. "Buongiorno, questa è la seconda: sveglia!", ha scritto a correddo. Ebbene, a darle la "sveglia" ci hanno pensato gli utenti, che hanno criticato il mancato splendore delle stoviglie. Parole evidentemente velenose a cui la bella pugliese ha risposto con un video postato tra le Instagram Stories: "Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge".