Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram: lo sfogo della cantante

Emma Marrone non è una che le manda a dire. La cantante salentina ha risposto a un fan che da giorni continuava a postare commenti sotto i suoi post social, ripetendo sempre lo stesso concetto con grande insistenza. Alla fine, approfittando di un momento di confronto con i fan grazie alle domande aperte su Instagram, la cantante ha deciso di replicare anche a lui, una volta per tutte.

“Considerazione generale: meriti molti più. Potresti cambiare staff al termine del decennale”, ha scritto il fan. Emma ha fatto lo screenshot della domanda e ha risposto con una lunga replica.

Emma Marrone perseguitata su Instagram, il duro sfogo

Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento, atto a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager, non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto. Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te. Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro

Questa la risposta di Emma, che conclude: “Non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia, non ho mai mentito ai miei fan e non ho mai fatto vedere cose che in realtà non esistono nel bene e nel male”.