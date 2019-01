Emma perde la pazienza con i fan: "Ridicoli e spietati". Tutta colpa di una pelliccia

Emma Marrone non le manda a dire. In vacanza a Sankt Moritz, in Svizzera, per trascorrere le festività di inizio anno, la cantante salentina ha replicato a quanti l'hanno accusata di insensibilità vedendola indossare una pelliccia. "La cosa triste è che a voi fondamentalmente che la pelliccia sia vera o finta non interessa… - ha scritto in risposta ad un follower su Instagram - Strumentalizzate questo tema solo per dar sfogo alla vostra cattiveria".

La pelliccia di Emma, ovviamente, era finta. A specificarlo è stata la stessa artista in calce ad una foto condivisa sui social, ma questo non ha frenato le polemiche. "Che delusione vederti con una pelliccia, una vera delusione. Mi lasci senza parole. Non mi sembra una pelliccia finta", ha commentato qualcuno. Secca la replica: "La pelliccia è la stessa dell’anno scorso della quale vi ho anche fatto vedere l’etichetta con scritto ACRILICO 100%. Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati. Mi avete definito una “bestia” e tanto altro ancora. Complimenti. Oltre a guardare le mie foto ogni tanto leggete anche le scritte #FAKEFUR".

Non è la prima volta che Emma, conosciuta ed amata proprio per essere schietta e verace, replica a tono a quanti la criticano gratuitamente online. E' successo già la scorsa estate, quando in tanti hanno puntato il dito contro il suo "piano cottura sporco". Pettegolezzi a cui ha risposto con la autenticità che la contrattistingue da sempre: "Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge"