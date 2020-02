Enzo Miccio sui Ferragnez: "Lei lo utilizza come accessorio personale"

Non si è risparmiato, ma soprattutto non ha risparmiato nessuno Enzo Miccio a 'Vieni da me'. Ospite mercoledì pomeriggio nel salotto di Caterina Balivo, il wedding planner - nel cast dell'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Carolina Gianuzzi - è stato protagonista di un 'Chi preferisci?' senza esclusione di colpi.

Icona di stile e glamour, Miccio ha commentato senza peli sulla lingua le celebrità più in voga. Promossa a pieni voti Chiara Ferragni: "La regina indiscussa. Tutto ciò che tocca diventa oro". Una stima che però non nutre nei confronti del marito dell'influencer, Fedez: "Lei lo utilizza come il suo accessorio personale". Non l'ha toccata piano, insomma, paragonando il rapper più o meno a una pochette... Ma pur sempre griffatissima.

E non è l'unico che ha punzecchiato, perché indirettamente lo ha fatto anche con Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis, anche lei tra le sue preferite: "Una donna che trasforma le corna in un libro, chapeau. Da quando ha cambiato fidanzato è anche diventata più bella". Infine due paroline su Elettra Lamborghini: "La amo. A Sanremo non ha azzeccato un look, ma ha svecchiato il Festival e già quella era una missione".