Taylor Mega bacia un’altra, Erica Piamonte furiosa: “Stavamo insieme, non ti vergogni?”

Ha destato un bel clamore la foto del bacio tra Taylor Mega e la misteriosa mora pubblicata in esclusiva sul settimanale Nuovo: l’immagine chiaramente rivelatrice di un legame tra l’influencer e quella che in molti hanno identificato con Giorgia Caldarulo, vecchia conoscenza di Uomini e Donne, ha mandato su tutte le furie la gieffina Erica Piemonte, pronta a raccontare di essere stata tradita dalla bionda con cui aveva iniziato una relazione.

Taylor Mega bacia una donna, Erica Piamonte furiosa: “Stavamo insieme”

Attraverso le storie Instagram Erica Piamonte, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, si è scagliata duramente contro Taylor, accusata di non averle raccontato nulla della donna baciata nella foto. La ragazza ha raccontato di aver iniziato con lei una relazione qualche mese fa, tenuta nascosta per via dei genitori di Taylor che non avrebbero gradito la loro storia

“Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare!”, ha esordito Erica via Instagram: “E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!”.

Stando alle sua parole, dunque, tra l’ex gieffina e l’opinionista televisiva e influencer c’era davvero più di un’amicizia come le immagini social avevano lasciato supporre. Almeno per Erica, che adesso non nasconde rabbia e rancore verso la donna che l’aveva conquistata e che, molto probabilmente, non tarderà a replicare alle accuse della ormai ex ‘amica’.