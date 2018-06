Ermal Meta, scoppia la lite: "Con le mie ca*ate ci campo, con le tue ci sporchi le mutande"

Ermal Meta non le manda a dire. Lo abbiamo visto qualche settimana fa, quando ha replicato via social ad alcune critiche mosse in tv da Noemi e Alessandro Cattelan (si parlava di luoghi comuni nella canzone "Non mi avete fatto niente"), e torna a farlo oggi in risposta ad un "follower" che, su Twitter, si è spinto ben oltre le critica, arrivando a definire le sue canzoni "ca*ate".

L'episodio è avvenuto martedì, quando Ermal ha scritto un tweet invitando i fan alla buona educazione: "Scusa, mi posso fare una foto con te?" "no, mi spiace" "Ciao Ermal, piacere di conoscerti!" "Ciao piacere mio!" "Possiamo farci una foto?" "Certo che si! #primaleducazione". Una lezione di buone maniere che non è piaciuta a tale Andrea, che ha replicato con toni canzonatori: "Ciao Ermal Meta, puoi cortesemente non pubblicare più nessuna canzone? Te lo chiedo perché a volte accendo la radio e mi capitano le tue ca*ate e m'incaz*o. Grazie mille". Ed Ermal è sbottato: "Io almeno con le mie ca*ate ci campo, tu con le tue al massimo ti ci sporchi le mutande".