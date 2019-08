Addio con Marica, Eros Ramazzotti si spazientisce: "La madre dei cretini è sempre incinta"

Eros Ramazzotti è sotto la lente di ingrandimento in queste ore in cui la sua ex moglie Marica Pellegrinelli ha ufficializzato la nuova relazione con l'imprenditore Charley Vezza. Tanti i messaggi d'affetto inviati al cantante dai propri fan, ma altrettanti pettegolezzi a proposito del suo privato. E così, da qualche ora a questa parte, il cantante invia attraverso i suoi profili Instagram alcuni messaggi per prendere le distanze dalle voci.

Eros Ramazotti contro tutti

L'ultimo post è arrivato proprio poco fa. "La moglie dei cretini è sempre incinta", scrive Eros, senza però specificare a chi sia rivolto il suo attacco. L'ipotesi è che l'artista romano sia stanco di tutto questo vociferare attorno alla sua vita privata, che fino ad oggi ha provato a custodire gelosamente al riparo dai riflettori.

"Dichi a me?", aveva scritto invece questa mattina, appena qualche ora dopo la pubblicazione delle foto del bacio tra Marica e Charley, diffuse sul Chi nel numero in edicola questa settimana.

La fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli

Poco più di un mese fa l'annuncio ufficiale della fine del matrimonio di Eros e della influencer bresciana, oggi la paparazzata a Ibiza che conferma la nuova relazione con Charley. Marica volta pagina con l'imprenditore, di cui sembra innamoratissima. I rumors sul flirt tra i due si rincorrevano da settimane, adesso le prove che si tratta di qualcosa di molto più importante, nonostante le perplessità della madre di lui, Sandra Vezza, storica regina di salotti, che sarebbe rimasta spiazzata dall'ingrsso in famiglia della popolarità della donna...