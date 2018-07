Canna-gate, nuova frecciatina di Eva Henger a Francesco Monte: "Forse ha sbagliato indirizzo"

Eva Henger torna a parlare del canna-gate

Sono passati ormai mesi dal canna-gate che ha infiammato l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ma, proprio qualche giorno fa, in un’intervista al settimanale Sono, Eva Henger ha riaperto il vaso di Pandora, questa volta per raccontare come è andata a finire quella amara vicenda.

L’ex naufraga ha dichiarato di non aver mai ricevuto da Francesco Monte quella denuncia a lungo promessa. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto che, come le foto su Instagram dimostrano, si sta godendo l’estate, non è più andato avanti per vie legali. Eva Henger, però, che in quanto a frecciatine sa essere sempre abbastanza pungente, a Sono ha ironizzato: “Magari Francesco ha sbagliato indirizzo”, alludendo al fatto che quella denuncia non è mai arrivata nella sua cassetta della posta.

Sarcasmo a parte, sembra che il canna-gate alla fine si sia concluso così. Forse Francesco Monte avrà preferito guardare avanti, pensare al lavoro, al domani, piuttosto che incastrarsi in una vicenda tanto complicata, con una rivale determinata e tenace come la Henger che ha sempre confermato e ribadito la sua versione dei fatti.

E se, invece, questa nuova frecciata di Eva Henger riaccendesse in Monte la voglia di farsi giustizia? Aspettiamo di vedere se l’ex tronista risponderà per le rime all’acerrima nemica o, anche in questo caso, lascerà correre.