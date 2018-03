Eva Henger e Monte, “incrocio pericoloso” da Costanzo: un retroscena spiazzante

Il famigerato “Canna-gate” potrebbe risolversi nel migliore dei modi. O almeno questo è ciò che si intuisce dagli ultimi retroscena su Francesco Monte ed Eva Henger, protagonisti della querelle scoppiata all’Isola dei Famosi. I due, infatti, sono stati immortalati abbracciati e sorridenti sul palco del “Maurizio Costanzo Show”.

Lo scatto che dimostrerebbe la pace sancita è stato pubblicato tra le "Instagram Stories" di Gabriele Parpiglia, autore del programma di Costanzo, in onda con la nuova edizione a partire da giovedì in seconda serata su Canale 5. Nella foto, Monte ed Henger appaiono finalmente radiosi l'uno accanto all'altra, intenti a scattare un selfie con il duo comico Pio e Amedeo. Non è chiaro se i due si prestano a qualche gag con i comici pugliesi, ma, considerati gli attacchi lanciati in queste settimane (che hanno trovato il loro apice nelle azioni legali minacciate da lui), i rapporti sembrano decisamente distesi. La conferma si avrà solamente giovedì sera, quando si alzerà di nuovo il sipario sullo storico talk.