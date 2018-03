Pace fatta tra Eva e Monte? La Henger rompe il silenzio

Nessun chiarimento, nessun confronto, nessuna pace. Nella puntata di ‘Striscia la notizia’ in onda stasera, giovedì 22 marzo, in prima serata su Canale 5, Eva Henger smentisce definitivamente la presunta riappacificazione con Francesco Monte, con cui è in lite a causa del cosiddetto “Canna-Gate”. Gli indizi di un appianamento dei rapporti erano spuntati ieri, quando i due si erano lasciati immortalare sorridenti e abbracciati dietro le quinte del “Maurizio Costanzo Show”, durante le registrazioni della puntata di stasera.

Intervistata da Valerio Staffelli, Eva ha ribadito che non farà pace con Monte finché lui non le chiederà scusa. A proposito della fotografia circolata sui social, poi ha spiegato inoltre che si è trattato di una trovata spiritosa dei due comici pugliesi Pio e Amedeo.

A chiarire che tra i due non era stata “sancita” alcuna pace, del resto, era stato, in mattinata, già lo stesso Massimiliano Caroletti, marito dell’ex naufraga. In risposta a un commento pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, il produttore ha replicato che all’origine della foto c’era solamente “l’intenzione di posare gentilmente per un selfie, che non si nega a nessuno”.