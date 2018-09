Fabio Rovazzi rompe il silenzio sul matrimonio di Fedez: il secco commento

Al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, tanti sono stati i vip assenti, ma l'occhio si è fermato, in particolar modo, su due sedie vuote: quelle di J Ax e Fabio Rovazzi. I due "ex" amici dello sposo non si sono presentati alle nozze mediatiche, perché (a quanto pare) lo stesso Fedez non gli avrebbe fatto recapitare la partecipazione; ma si attendeva con ansia un commento da parte dei diretti interessati.

Matrimonio Ferragnez: il commento di Rovazzi

Se J Ax, per ora, non ha proferito parola, sembra che Rovazzi un breve commento se lo sia lasciato scappare. Il cantante, presente al Festival del Cinema di Venezia, è stato travolto dai fan e - stando a quanto riportato da Gossipblog - un ragazzo gli avrebbe chiesto un commento a caldo sul matrimonio dei Ferragnez: "Beh ho seguito, bello! Bello, bello. L’importante è che siano felici", avrebbe detto Rovazzi.

Già in passato lo youtuber aveva commentato la rottura con Fedez in un'intervista: “Le amicizie però nascono, crescono, corrono e a volte inciampano, è normale. In questo caso siamo inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti, io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue", aveva dichiarato senza nascondere di soffrire per questa situazione.

Al suo ex amico, comunque, Rovazzi augura il meglio con la sua sposa.