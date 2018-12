Fabrizio Corona all'attacco di Iannone: il messaggio nel pieno della notte

Sulla somiglianza tra Fabrizio Corona ed Andrea Iannone, i più maliziosi si sono già lasciati andare a battute più o meno velenose, complice il fatto che i due hanno in comune una relazione vissuta in passato con la stessa donna: Belen Rodriguez. Oggi però a mettere il coltello nella pianga contro Iannone, è lo stesso Corona, che lo punzecchia dopo una puntata di 'Scherzi a Parte' di cui il campione della MotoGP è stato protagonista.

Fabrizio Corona contro Andrea Iannone

Nella serata di ieri, infatti, Iannone è stato una delle vittime dello show di Paolo Bonolis: gli hanno fatto credere che la sua macchina, un bolide da 400mila euro, era stata rubata e giaceva su una chiatta in mezzo al mare. Ma le beffe per Iannone non si sono concluse con il concludersi della puntata. Subito dopo, infatti, a stuzzicarlo via social è stato proprio Corona, che ha pubblicato uno scatto del campione di motociclismo, in cui sottolinea quanto lo sportivo gli somigli. "Indovina il personaggio e vinci una maglietta Adalet (il suo brand di abbigliamento, ndr)", ha scritto. Un messaggio che ha tutta l'aria di essere provocatorio. Iannone ovviamente non ha risposto, complice la sua riservatezza.

Corona contro Iannone: i precedenti

Non è la prima volta che Fabrizio fa battute su "rivale in amore". Già a marzo, intervistato a 'Verissimo', ne parlava così: "Andrea Iannone? Dicono che mi somigli (ride, ndr). L’ho salutato cordialmente. Lui idem. Mi ha fatto sorridere perché ha esordito con la sua erre moscia dicendo: “Buongiorno signor Corona”. Gli ho fatto i complimenti per la sua annata che è anche un po’ la mia... Quando lo vedo correre, mi sento io su quella moto (sorride di nuovo, ndr)". Iannone, invece, ha sempre risposto morbidamente ai pettegolezzi sulla sua somiglianza con Corona: "Dimostra la coerenza di Belen", ha scherzato in passato.

