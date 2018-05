Corona punzecchia Iannone a Verissimo: la replica velenosa del compagno di Belen

Fabrizio Corona è stato il super ospite dell'ultima puntata stagionale di Verissimo e ha dato del filo da torcere a Silvia Toffanin. L'ex fotografo dei vip ha ripercorso la storia del carcere, ha parlato di Silvia Provvedi, di Nina Moric, di Belen Rodriguez e ha sparato a zero su tutti, anche su Andrea Iannone.

Verso la fine dell'intervista a Verissimo, la conduttrice ha mostrato a Corona un video su Belen, nel quale, ovviamente, compariva anche l'attuale fidanzato della showgirl argentina. "Vi assomigliate, vi fa piacere?", ha detto a questo punto la Toffanin per stuzzicare il suo ospite. Ma la risposta di Corona ha superato ogni previsione: "Forse pensa di essere me, a volte mi confondo...".

La risposta di Iannone a Fabrizio Corona

La frecciatina al veleno non è passata inosservata al diretto interessato. Iannone, infatti, ha risposto per le rime, poco dopo, su Instagram: "La ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno", ha postato il motociclista sui social.

Belen, in mezzo ai due fuochi, riuscirà a riportare la calma tra il suo storico ex e il nuovo amore della sua vita?