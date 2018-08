Fabrizio Corona ci va giù pesante: nuove frecciate al veleno contro Barbara D'Urso

Fabrizio Corona vs Barbara D'Urso: nuove frecciatine

Ci sono antipatie che nel tempo migliorano ed altre che non fanno altro che generare frecciatine su frecciatine, sempre più velenose. E’ questo il caso di Fabrizio Corona e Barbara D’Urso. “Amici” è una parola che non li riguarderà mai. Sono anni, infatti, che i due non si possono vedere e che non perdono occasione per lanciarsi frecciate al veleno.

A estate quasi terminata, quando la conduttrice Mediaset si appresta a tornare al timone delle sue trasmissioni, Corona riaccende il fuoco con una battuta e con un “meme” riferiti alla sua acerrima nemica. L’ex paparazzo dei vip ha prima pubblicato la copertina del nuovo libro della D’Urso che si intitola “Quanti anni mi dai?”, aggiungendo sotto la scritta “L’ergastolo”. Poi ha pubblicato, in una stories, un meme in cui si vede la padrona di casa di Pomeriggio Cinque che dice “Tra pochi giorni entrerò nelle vostre case” e sotto dei muratori intenti a murare le finestre e le porte degli italiani.

Foto da Instagram @fabriziocoronareal

Fabrizio Corona, stories al veleno

Insomma, Fabrizio Corona ci è andato giù abbastanza pesante. Dopotutto è ormai risaputo che l’ex fotografo dei vip non ha problemi a dire ciò che pensa. Giusto qualche mese fa, ai microfoni di Silvia Toffanin, aveva detto: “Chi è Barbara d’Urso? Non la rispetterò mai”.

La conduttrice dell’ultimo Gf, farà passare in sordina le frecciatine di Corona o risponderà a tono? Staremo a vedere.