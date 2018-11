E ora Corona massacra Monte: "Mandò un sms a Silvia, ecco cosa c'era scritto"

“Provo fastidio nel commentare il messaggio di Francesco Monte". Fabrizio Corona esordisce così in un'intervista rilasciata a 'Loft.it', in cui parla a ruota libera della ex Silvia Provvedi, oggi reclusa nella Casa del 'Grande Fratello Vip' insieme all'ex tronista. "Lui non ha mai rappresentato qualcosa di interessante, anzi tutte le volte che mi ha chiamato non gli ho mai risposto a telefono, mi ha cercato diverse volte. Diciamo che cerca – come altri personaggi – di scimmiottare il mio personaggio. Ne parlo perché adesso è in quel programma insieme alla mia ex e perché anche io ho partecipato a quel programma".

Il messaggio di Monte a Silvia Provvedi

Corona accusa Monte di aver provato a fare leva sulla ex fidanzata Silvia Provvedi per rilanciarsi mediaticamete: "Lui ha cercato di fare qualche combino per rilanciarsi mediaticamente, ma non è in grado di farlo. Lui c’ha provato mandando un sms a Silvia, le ha scritto ‘piccolina oggi ci penso io’ e Silvia che è intelligente l’ha capito, lui si è trovato a dover cercare l’attenzione provando ad esercitare il suo fascino nei confronti di una ragazza che fuori dalla casa non avrebbe mai calcolato". Già nelle settimane precedenti all'ingresso dei due nella Casa, alcuni giornali di cronaca rosa avevano parlato di una presunta vicinanza tra Monte e la Provvedi. Rumors che però non hanno mai trovato un riscontro effettivo. Che qualcuno sia venuto a sapere di questi sms ed abbia fatto girare la notizia?

"Monte e Salemi? E' finzione televisiva"

Ma Corona non si risparmia. E parla anche della simpatia di Monte con la coinquilina Giulia Salemi. I due, che si girano intorno da un po', non sono ancora arrivati al fatidico "primo bacio". "Il caso Monte Salemi? Gli autori del GF, che io stimo, cercano di ribattere una scaletta di successo - dice - L’anno scorso il GF ha avuto un grandissimo successo per la presenza di Malgioglio che è stato sostituito con Cattaneo, che però è il nulla. Si è cercato di costruire altre dinamiche, la storia che aveva creato tanta attenzione, quella tra Cecilia e Ignazio. Ovvero quando una coppia prova dei veri sentimenti nella casa e cancella tutto quello che ha fuori. Questi meccanismi non si possono creare dal nulla e non possono essere calcolati. Si provano ad inserire delle persone e far ricreare certe cose, hanno sostituito Ignazio con Monte e Cecilia con la Salemi, ma i personaggi sono molto diversi e la differenza tra l’edizione 2 e questa è che nella prima c’erano emozioni vere e qui nulla, è tutto calcolato e non c’è nulla di vero.

E ancora: "Non ci sono sentimenti da parte di lui, che cerca solo di attirare l’attenzione ed essere protagonista per rifarsi l’immagine e nemmeno da parte dio lei, che non è minimamente interessata. Questa coppia è il frutto di una finzione televisiva che non porta a nulla sotto nessun punto di vista e i risultati parlano"