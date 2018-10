Fabrizio Corona non si ferma: "La mia adrenalina è a mille, guai a sfidarmi"

Sono trascorse più di 24 ore dall’acceso scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, avvenuto nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip, ma l’ex paparazzo dei vip non ha ancora smaltito il nervosismo.

Qualche ora fa è tornato a sfogarsi con diverse stories su Instagram. In macchina, dopo una notte passata quasi in bianco, Corona ha annunciato di essere al lavoro per prendersi la sua rivincita: "Sto aspettando che mi chiamino per darmi il famoso diritto di replica perché viviamo in un Paese democratico e non è che una può attaccarti, insultarti e non darti il diritto di rispondere".

“Sto studiando le pedine del mio risiko - ha poi proseguito Corona - per conquistare non un territorio, ma tutti i territori, non è questione di uscire vincente o perdente, o come sempre voglio uscire vincente, ma di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato”.

Fabrizio Corona ha sottolineato, nella stessa stories, di riferirsi alla democrazia e alla libertà di parola: “A me hanno tolto la libertà di parola, ma non in televisione, nella vita. Ora mi prendo le mie rivincite e la mia adrenalina è a mille, perché io sono fatto così e guai, guai, guai a sfidarmi”.

Nella stories successiva, poi Fabrizio Corona si mostra in compagnia del suo personal trainer con il quale ha sfogato, forse, parte della sua rabbia. Quelle parole, quel ‘guai a sfidarmi’ saranno solo frutto di tanto nervosismo? Sembra che l’ex paparazzo dei vip non abbia intenzione di fermarsi qui.