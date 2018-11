Fabrizio Corona torna su Ilary Blasi: "Ha sbagliato a fare la maestrina con me"

Ospite a 'Verissimo', nella puntata in onda sabato prossimo, Fabrizio Corona torna a parlare pubblicamente degli scontri avuti in queste settimane con Ilary Blasi, con cui ha litigato durante una puntata del 'Grande Fratello Vip' in onda lo scorso 25 ottobre, e con Nicola Savino, che ha attaccato dopo essere stato chiamato in ballo in occasione di una puntata de 'Le Iene'.

Fabrizio Corona e la lite con Ilary Blasi: "Pronto ad abbracciarla"

A proposito del durissimo scambio con Ilary, l’ex agente fotografico dichiara: “Se vedo Ilary l’abbraccio e le chiedo scusa, perché quello che è successo, rispetto a quello che ho passato, è una cosa effimera. Il problema è che lo abbiamo fatto in tv. Uno scambio di opinioni non avverrà mai con lei, ma penso che sia stata una delle scene più brutte viste in televisione. La conduttrice deve essere super partes".

Corona non si tira indietro rispetto ad un 'mea culpa': "Ho detto quelle cose, e ho sbagliato i modi e i toni, perché Ilary ha esordito facendo la maestrina, ha espresso giudizi personali e morali su di me e non puoi farlo in una trasmissione pubblica". E a Silvia Toffanin confida: “Non dovevo su Instagram usare dell’ironia e insultare Totti, me ne pento e a lui ho chiesto scusa attraverso un post, ma non perché mi faccio spaventare dai tifosi romanisti che mi scrivono insulti”.

Fabrizio Corona e la lite Nicola Savino: "Chiedo scusa"

Tra i vari attacchi via social sferrati da Fabrizio nelle ultime settimane, uno vede protagonista Nicola Savino, reo di averlo preso in giro durante una puntata de le Iene. A tal proposito, dopo aver rivisto la scena incriminata, Fabrizio dice: “Non avevo visto le Iene. Avevo solo letto le cose scritte su internet. Chiedo scusa. Mi spiace tantissimo. C’è un’ironia di fondo di un programma che prende in giro tutti e non avevo proprio visto quello spezzone”.