Fabrizio Corona di nuovo contro Ilary Blasi: il messaggio su Instagram (e la reazione dei fan)

La polemica non si smorza. Fabrizio Corona ha condiviso una nuova story su Instagram con il video della “frecciatina” che Ilary Blasi, padrona di casa del Grande Fratello Vip, gli aveva rivolto qualche giorno fa in trasmissione.

“Sei talmente giovane, hai tutta la vita davanti, quando ti riguarderai indietro magari canterai la canzone ‘Viva la libertà’ come faceva l’amico tuo”, aveva detto infatti Ilary Blasi a Silvia Provvedi, nel tentativo di consolarla per la fine della loro storia (dagli strascichi molto polemici).

Gf Vip, la replica di Corona dopo la "frecciatina" di Ilary Blasi

Oggi Corona, condividendo il video di quel momento, ha replicato con un messaggio che ha tutto il sapore di una presa in giro del marcato accento romano della signora Totti.

“Canti la canzone come faceva er tuo amico!!! Ao me capisci a caciottara!!!! Ao te lo dico io!!! Fidate bella!!! Io ciò (sic) esperienza”

Sotto uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Corona sono arrivati poi commenti di alcuni utenti. "Ilary blasi ti ha distrutto e non sai manco come rispondere", scrive uno, mentre un altro replica: "Si. Ma perché prendi in giro i Romani? Piuttosto imparate a scrivelo. Che non sei bono".