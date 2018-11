Fabrizio Corona, su Instagram la nuova stoccata a Ilary e Totti

Lo aveva promesso Fabrizio Corona a Ilary Blasi che non l'avrebbe passata liscia per il "trappolone" di qualche settimana fa al Grande Fratello Vip, quando dopo il confronto in Casa con Silvia Provvedi l'ex re dei paparazzi è stato bersagliato dalle dure parole della conduttrice che, 13 anni dopo l'affaire Totti-Vento, si è presa la sua rivincita.

L'ennesima frecciatina, dopo la foto in versione "caciottaro" e altre esilaranti sparate social, è arrivata tra le stories di Instagram, dove Corona sfoggia con orgoglio la maglia della Lazio, squadra rivale di tutta la famiglia Totti. Nulla a che vedere con la sua fede calcistica, da sempre neroazzurra, ma una nuova provocazione (e nemmeno sottile) per quella che è ormai diventata la sua nemica numero uno.

Ilary non cede e continua a non rispondere. In effetti bastano i macigni tirati fuori nell'infuocato faccia a faccia.