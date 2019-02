La showgirl umilia Corona: "Ha detto di avermi portata a letto, invece..."

Le ha sparate grosse Fabrizio Corona nel suo libro (e non solo). Parola di Mariana Rodriguez, tra le tante amanti sbandierate dall'ex re dei paparazzi, che ha raccontato a Diva e Donna come sono andate davvero le cose: "Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All'epoca non era fidanzato, c'è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, cosa mai successa. Penso che un uomo debba avere rispetto, altrimenti non è un uomo".

Mariana Rodriguez non è l'unica a rimettere Corona al proprio posto. A dirgliene quattro sono state anche Malena e l'ex gieffina Patrizia Bonetti, anche lei vittima delle sue fantasiose chiacchiere. "Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui e non ho mai condiviso momenti intimi". E ancora Zoe Cristofoli la sua ultima ex, profondamente delusa: "Per me è stato null'altro che un errore".

L'unica ad avere ancora belle parole per lui è l'ex moglie Nina Moric. E a questo punto un pensierino Corona dovrebbe farlo...