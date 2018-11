Fabrizio Corona è una furia: "Cecchi Paone? Ha strumentalizzato omosessualità per carriera"

Fabrizio Corona rompe il silenzio. Ospite di 'CR4 - La repubblica delle donne', l'ex re dei paparazzi replica ad Alessandro Cecchi Paone, che nei giorni scorso lo aveva definito "il peggio esempio per i giovani italiani" durante un'accesa discussione avuta con Silvia Provvedi nella Casa del 'Grande Fratello Vip'.

«Ma chi, l’amico di Luxuria? - risponde Corona incalzato da Chiambretti sulla quesiton - Lui ha strumentalizzato la sua omosessualità per fare notizia a fine carriera. Per far parlare di sé, nascondendo la sua vita reale. Lui non sa cos’è la morale, e se hai dei comportamenti scorretti nella tua vita privata non devi essere pronto a insultare qualcuno solo per elevarti a simbolo di quello che non sei. Silvia non c’entrava niente, perché è l’unica ragazza che non ha mai usato la mia popolarità». E ha proseguito: «Io sono un esempio per i giovani, e chi nega questo sbaglia. Perché io sono una persona che ha sbagliato, ha pagato e sta pagando, ma nonostante abbia sbagliato e stia pagando, sono uno che ogni volta che esce dalla galera si ricostruisce: crea uffici, fa fatturato, dà lavoro a tante persone… Se non sono un esempio io chi deve essere? I nostri politici? Sicuramente no!»